In tanti all’addio al brigadiere Assenti

Era gremita di gente e di colleghi in divisa, l’altra mattina la Chiesa Santa Maria Goretti a Sant’Orso, per dare l’estremo saluto ad Argeo Assenti (foto), Brigadiere Capo in congedo dell’Arma dei Carabinieri. E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 80 anni ed era molto conosciuto in città per aver indossato l’uniforme dell’Arma per ben 40 anni, al servizio dei cittadini e dei colleghi verso i quali ha sempre mostrato un grande cuore ed una grande disponibilità. Assenti si arruolò nell’Arma il 20 aprile 1961 e, dopo aver trascorso il breve periodo di addestramento e formazione nella Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias in Sardegna, fu destinato in Emilia Romagna dove prestò servizio in diversi reparti dell’Arma nelle province di Modena e Parma fino al 1966 per poi essere trasferito, prima a Perugia poi in Sardegna per poi tornare a casa. Nel 1977 fu trasferito prima alla Stazione di Saltara e poi, nel 1978, al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Fano dove è rimasto fino al congedo avvenuto nel 2001.