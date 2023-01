In tasca 4 etti di coca: 2 arresti Uno torna libero

Teneva 370 grammi di cocaina in tasca, come se fosse

un pacchetto di sigarette.

Ma era la cocaina che sarebbe servita ad allietare qualche consumatore, probabilmente del mercato fanese, in vista della notte di San Silvestro.

Il quantitativo di droga è stato scoperto durante un controllo congiunto fatto da carabinieri e Guardia di Finanza il 30 scorso, a Marotta. Ore 20 circa, le pattuglie bloccano un’auto, una Renault Scenic, con targa polacca, poi risultata presa a noleggio, che l’equipaggio ha detto di avere avuto in prestito. Quella targa polacca spinge i militari a pensare che si tratta di una situazione un po’ strana, sicuramente meritevole di un controllo più approfondito.

E non si sbagliano.

Appena infatti iniziano le perquisizioni, i due napoletani a bordo della Scenic, ambedue sui 50 anni, iniziano a dare chiari segnali di nervosismo. Finché i carabinieri perquisendo personalmente uno dei due, scoprono il pacchetto di cocaina. Da lì, tutti in caserma, e poi l’arresto dei due campani per detenzione a fini di spaccio.

Il valore del sequestro, calcolato che la cocaina viene venduta al dettaglio sui 60 euro al grammo, si aggira sui 22mila euro. L’arresto dei due napoletani è stato convalidato. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il più giovane, lasciando invece libero il più anziano, perché di fatto scagionato dal primo. Si pensa che la coppia fosse arrivata dalla Campania per smerciare quel quantitativo a clienti già contattati, e che poi, riscossa la quota, i due se ne sarebbero tornati nelle terre d’origine. Ma le indagini continuano.