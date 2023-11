In treno verso Roma. Arriva il Frecciargento

Da Frecciabianca a Frecciargento, il collegamento ferroviario Ravenna-Roma dal 10 dicembre sarà potenziato. "La connessione Ravenna-Roma che, passando per Pesaro, Falconara Marittima, Jesi e Fabriano, rappresenta uno dei servizi di trasporto ferroviario per e dalla Capitale più efficienti e funzionali per i cittadini, non solo marchigiani, ma dell’intero Centro Italia, dal prossimo 10 dicembre verrà potenziato". Lo annuncia Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.

Ciò avverrà attraverso la trasformazione da Frecciabianca a Frecciargento a partire dal 10 dicembre. Il corridoio trasversale, che collega Ancona e le Marche alla Capitale, rappresenta una direttrice fondamentale per il Centro Italia. Un’assenza informativa aveva creato dubbi e suggestioni negative tra i molti fruitori nelle Marche del Ravenna-Roma. Tanto che in diversi avevano scritto preoccupati al nostro giornale: "Voglio fugare ogni preoccupazione apparsa nei giorni scorsi in merito a questo collegamento. Ho ricevuto conferma – dice il parlamentare di Fdi – che proprio a partire dal 10 dicembre prossimo il servizio beneficerà di un upgrade, passando da Frecciabianca a Frecciargento".

Con la trasformazione a Frecciargento, il servizio sarà effettuato con materiale rotabile del tipo ETR485 e sarà caratterizzato da connettività Wifi con possibilità di navigazione internet e accesso al portale di bordo con contenuti informativi e intrattenimento, monitor di bordo con informazioni di viaggio aggiornate in tempo reale e news, servizio bar in carrozza dedicata e servizio di benvenuto a bordo in prima classe. Insomma, carrozze più confortevoli e più servizi a bordo per chi si muove per motivi di lavoro o studio, grazie anche alla disponibilità della connettività internet. "Con fatti concreti e pragmatismo, stiamo confermando impegni e investimenti – conclude l’onorevole Baldelli – per potenziare e modernizzare il sistema infrastrutturale e dei trasporti, sia passeggeri che merci, del Centro Italia e delle Marche per offrire alle nostre comunità, senza distinzioni, opportunità di sviluppo e crescita".