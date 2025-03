In trincea contro il disagio giovanile

Prenderà il via domani un nuovo ciclo di incontri, intitolato #FuoriDaiMargini, che ha come obiettivo la prevenzione del disagio giovanile grazie a confronti, laboratori e all’intervento di esperti del campo medico e sociale. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Città che Verrà in collaborazione con Cooperativa Pathos, Associazione Noi Donne, Associazione Astra e Unione degli Universitari, prevede un ciclo di sei incontri che si terranno tra Cinema Nuova Luce e Circolo Cittadino. "Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori - è affrontare il tema del disagio giovanile attraverso un percorso di dialogo e sensibilizzazione che coinvolgerà adolescenti, famiglie, insegnanti e professionisti del settore sociale e psicologico. L’idea è nata in risposta a recenti episodi di devianza giovanile che hanno interessato il territorio. Attraverso i sei incontri, cercheremo di fornire strumenti concreti per la prevenzione e la gestione delle problematiche giovanili, favorendo la partecipazione attiva della comunità". Si inizia domani alle ore 18 al Cinema Nuova Luce con un primo incontro di presentazione della rassegna. Le date successive vedranno la presenza di psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri.

g. v.