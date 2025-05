In trincea contro la violenza di genere. Oggi gran finale del festival ’Percorsi’

Si conclude oggi la tre giorni del Festival Percorsi 2025, evento ideato dall’associazione Percorso donna che da anni si occupa di contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme. Tanti gli appuntamenti per la giornata di oggi, che si aprirà alle ore 10.30, con un incontro ed un laboratorio a La Saponaria di Chiusa di Ginestreto.

Protagonista della mattinata sarà Federica Fabrizio, in arte "Federippi", attivista e autrice di alcune pubblicazioni, che intervistata da Emanuela Giampaoli di Repubblica, parlerà ecofemminismo e tutela ambientale. A seguire, un laboratorio di autoproduzione a cura de La Saponaria e una degustazione di vini locali. Nel pomeriggio, alle 16, alla Chiesa della Maddalena, un appuntamento dedicato al ciclo mestruale, alla libertà di scegliere e al diritto alla salute che vedrà protagonista Corinna De Cesare, fondatrice di The Period Off, intervistata sempre da Emanuela Giampaoli. L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti delle Marche ed è accessibile anche a persone sorde. Alle 18.30, l’evento si sposterà invece alla Galleria Rossini dove sarà presente la creator e attivista Dalila Bagnuli che interverrà sul tema della Body Positivity, per decostruire stereotipi e promuovere una cultura dell’accoglienza dei corpi (anche in questo caso l’evento sarà accessibile alle persone sorde). Alle 20.30, al Teatro PAC, l’attrice e autrice Chiara Becchimanzi porterà invece in scena "Terapia di gruppo", una performance comica e tagliente allo stesso tempo, per ridere insieme delle contraddizioni del patriarcato. A chiudere il Festival Percorsi 2025 sarà l’immancabile cena conclusiva: a partire dalle 22.30 al ristorante Alla Volta si danzerà anche con la selezione musicale di Dj Cobra.

Il Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, ha visto anche quest’anno tante persone partecipare durante le prime due giornate, come spiegano le rappresentanti dell’associazione Percorso Donna: "Siamo profondamente soddisfatte per la straordinaria partecipazione di queste prime giornate – spiegano –. Vedere donne e uomini, ragazze e ragazzi, giovanissimi e adulti, insieme sedersi, ascoltare, parlare, emozionarsi e confrontarsi è il segno che la rivoluzione culturale che immaginiamo è possibile. È un privilegio e una responsabilità dare forma a questa visione condivisa, attraverso l’arte, il pensiero, le voci e i corpi. Il Festival Percorsi – concludono - è tutto questo: uno spazio vivo, plurale, aperto per cui possiamo soltanto ringraziare tutte le persone che hanno voluto partecipare".

