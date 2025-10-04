In trincea contro le pale. Appello al governatore

Il progetto "Badia del Vento", che prevede l’installazione di sette pale eoliche alte 180 metri in territorio toscano, ma a ridosso del confine con Emilia-Romagna e Marche, rischia di trasformare per sempre paesaggio e identità dei territori dell’entroterra. È per questo che la sindaca di Borgo Pace, Romina Pierantoni, lancia un appello forte al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, affinché faccia sentire con decisione la voce delle comunità che rappresenta.

L’impianto, benché formalmente collocato in Toscana, graverebbe in maniera diretta proprio sui comuni marchigiani e romagnoli confinanti, come Borgo Pace e Carpegna, che si troverebbero le pale eoliche all’orizzonte, con pesantissime ripercussioni sul turismo e sulla tutela ambientale e paesaggistica dell’intero entroterra. Eppure, le opposizioni al progetto non mancano: si sono espressi contro le regioni e i comuni limitrofi, il Ministero della Cultura e le Soprintendenze di tre Regioni. Nonostante questo, la Regione Toscana e il sindaco di Badia Tedalda hanno deciso di tirare dritto, con il sostegno inatteso anche di Legambiente.

"Già lo scorso novembre, in un convegno tenutosi a Borgo Pace, avevo lanciato l’allarme – racconta la sindaca Pierantoni –. A luglio la Toscana ha approvato il progetto, ma noi non abbiamo mai smesso di opporci, forti anche di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale delle Marche a tutela del territorio. Emilia-Romagna e Marche hanno presentato ricorso insieme al Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Consiglio dei Ministri e grazie a questo è stata convocata una Conferenza dei Servizi. In un primo momento la Regione Marche non era stata coinvolta, ma ho personalmente scritto al Dipartimento Ambiente e da quel momento siamo stati ammessi ai lavori, grazie anche al prezioso supporto e alla grande competenza dimostrata dall’Ufficio Ambiente regionale, che ha seguito la vicenda con attenzione e professionalità sin dal primo momento. Solo nell’ultima seduta sono stati invitati anche il Comune di Carpegna e l’Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello".

L’azienda proponente continua a spingere per la realizzazione dell’impianto e il governatore toscano Eugenio Giani lo ha definito "realizzabile e di buon senso". "Ma quale buon senso – ribatte Pierantoni – se viene ignorato un principio cardine della nostra Costituzione come quello della leale collaborazione tra istituzioni? Un impianto di queste dimensioni, posto in un’area di confine, non può essere deciso unilateralmente da una sola Regione come se il territorio circostante non esistesse. Qui non è in discussione la transizione energetica, ma il rispetto reciproco tra territori".

Ora si attende la seconda seduta della conferenza dei servizi, dopodiché la decisione finale spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed è in vista di quel passaggio decisivo che Pierantoni si rivolge direttamente al presidente Acquaroli: "Gli elettori dell’entroterra gli hanno dato fiducia e ora chiedono di essere difesi. Sono certa che il nostro presidente interverrà con determinazione, come ha già dimostrato di saper fare. Oggi più che mai, governo nazionale e governo regionale devono dimostrare che le aree interne non sono territori di conquista, ma comunità vive che meritano rispetto, ascolto e futuro".

Andrea Angelini