In troppi sbagliano a scegliere scuola

Solo quest’anno la dirigente scolastica del Polo 3 di Fano, Eleonora Augello, ha dovuto gestire 100 richieste di cambio scuola, di ragazzini fanesi che avevano fatto la scelta sbagliata. Di queste, 70 sono state evase con successo, permettendo al giovane in difficoltà di scegliere un nuovo indirizzo scolastico più consono alle sue attitudini. Mentre il restante 30% degli studenti che si sono accorti di aver sbagliato scuola, si trova ancora a dover gestire quel disagio…. Per questo è importante (e torna per il 5° anno) "FanOrienta", l’evento del Comune di Fano dedicato agli studenti e alle famiglie che quest’anno dovranno scegliere l’Istituto superiore a iscriversi. L’appuntamento è per il 25 novembre dalle 15 alle 19 in uno spazio che raddoppia: oltre ai locali della Mediateca Montanari, infatti, si aggiungono quelli della Pinacoteca San Domenico dove sarà possibile conoscere tutte le scuole superiori della città di Fano, dialogare con i docenti, formarsi sui temi dell’orientamento ascoltando gli interventi degli esperti. Nella Sala Ipogea, su prenotazione (ma anche in streaming sulla pagina facebook ‘Dedalo informagiovani Fano’), si potrà partecipare due interessanti iniziative: dalle 15.30 alle 16.30 un momento di riflessione per ragazzi con la dottoressa Alessandra Bacchiocchi del Centro per l’impiego di Fano che torna a illustrare "Le parole del lavoro". A seguire (dalle 17 alle 18.30) l’intervento dell’esperto in orientamento, psicologa Sabrina Vallerga su "Scopri i talenti di tuo figlio" per indirizzare i genitori nell’aiutare i figli a compiere la delicata transizione dalle scuole medie a quelle superiori. Al Memo Cafè spazio ‘peer to peer’ in cui i giovani studenti potranno confrontarsi in maniera informale con gli studenti che frequentano le scuole superiori per chiarire dubbi e trovare risposte alle proprie curiosità.

Questa giornata sarà anticipata da due appuntamenti: il primo, il 15 novembre, rivolto ai professori mentre il 21 dalle 17 alle 19 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone la professoressa Loretta Bravi spiegherà agli studenti "Quali differenze tra licei, tecnici e professionali?’

ti.pe.