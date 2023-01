In un anno 614 alberi in meno "Abbattimenti triplicati, perché?"

di Anna Marchetti

Secche, pericolose per l’incolumità pubblica e privata, danneggiate da malattie e parassiti o da eliminare per la realizzazione di opere pubbliche: qualunque sia la motivazione, il dato che emerge sono gli oltre 600 abbattimenti di piante effettuati nel 2022, la maggior parte delle richieste sono state avanzate da privati. Un dato che appare anomalo, perché nettamente superiore a quello degli anni precedenti, e che ha suscitato l’attenzione dell’associazione Lupus in Fabula. Ad esempio nel 2021 gli abbattimenti sono stati appena 123 mentre nel 2018, in epoca pre covid, le piante tagliate sono state 173. I dati, dal 2014 ad oggi, sono tutti riportati nel sito ufficiale del Comune, sotto la voce Verde pubblico (settore Lavori pubblici).

Stupisce il numero così elevato di abbattimenti nel 2022 "tanto più che i tecnici comunali – fa notare Claudio Orazi della Lupus in Fabula – sono molto severi – quando si tratta di autorizzare il taglio di alberi privati". Tra gli oltre 614 alberi spariti nel 2022, non passano inosservati i 110 olmi lungo la strada provinciale per Carrara e la strada provinciale per Carignano e i 48 di Camminate. "E’ vero – fa notare Orazi – che c’è stata una grande moria di olmi a causa di parassita. Poi il caldo e la siccità dell’estate avranno fatto il resto". Questa potrebbe essere una delle cause di tanti abbattimenti, spetterà al Comune e in particolare alle assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, spiegare cosa sia successo lo scorso anno.

Quello che si chiede Lupus in Fabula è "quante siano le piante messe a dimora nel 2022 dal Comune a fronte delle oltre 614 abbattute. Ci piacerebbe che l’Amministrazione ci fornisse non solo i numeri, ma soprattutto ci dicesse di quali sono le dimensioni delle nuove piante". Orazi fa infatti notare "che l’assorbimento di anidride carbonica da parte di un alberello di pochi centimetri è praticamente zero. "Non c’è paragone – commenta – tra l’ecosistema di una grande pianta che viene abbattuta e quello di una pianticella di piccole dimensioni". Sempre Lupus in Fabula ricorda come "dall’elenco delle piante tagliate, la maggior parte private, rimangono fuori quelle non protette per le quali non c’è bisogno di alcuna autorizzazione".

Inoltre, se le compensazioni sono sempre assicurate per le piante pubbliche, nei casi dei privati l’obbligo di compensare mettendo a dimora altri alberi scatta solo nel caso si tratti di interventi legati a costruzioni o edificazioni. "Per le piante tagliate perché diventate secche – conclude Orazi – non è prevista alcuna compensazione". Le perplessità sui numerosi alberi ‘cancellati’ nel 2022 vanno ad aggiungersi alle tante critiche che hanno colpito l’Amministrazione sulla gestione del verde.