In un Cd le musiche ritrovate di Coriolano Biacchi. Nel disco anche inediti del Maestro Michele Mangani

Martedì alle ore 18,30 un particolare evento a ingresso libero nei locali della Cappella Musicale urbinate, in via Valerio, nel centro storico. Verrà presentato, con le musiche in esso contenute, il disco “Biacchi & Mangani per violino e pianoforte“, recentemente edito da Halidon Music. Il cd contiene la prima registrazione assoluta di musiche di Coriolano Biacchi, nell’esecuzione di Cecilia Cartoceti (violino) e Marco Vergini (pianoforte), ed è il frutto del recupero e della revisione dei manoscritti del compositore e violinista ottocentesco, conservati nell’Archivio storico della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino.

La raccolta presenta inoltre l’incisione in prima assoluta di “Sunflowers Suite“ per violino solo, composta dal maestro urbinate Michele Mangani, tra l’altro direttore della orchestra di fiati della Cappella Musicale. Dopo gli interventi di Carlo Inzerillo, appassionato studioso e ricercatore da anni dedito alla riscoperta della figura di Biacchi, Michele Mangani, e dei due musicisti Cecilia Cartoceti e Marco Vergini, i presenti potranno ascoltare parte dei brani contenuti nel cd.

L’indice del disco, edito qualche settimana fa, vede sette brani di Biacchi (1834-1914), i primi sei tratti da “Raccolta di Melodie Romantiche“ e il settimo ispirato a motivi di Bellini e Donizetti, tutti per violino e pianoforte. Segue la Suite per violino di Mangani, composta da quattro movimenti che spaziano da momenti intimi e contemplativi a slanci espressivi con tratti ritmici e percussivi.

g. v.

Foto: gli spartiti ritrovati