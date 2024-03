In un libro la storia di Montebello

Un libro sulla nascita del monastero di Montebello: verrà presentato sabato alle ore 16,30 nel monastero stesso dalle autrici Monica Bocchetta e Maria Maddalena Paolini. Si intitola “Vi gettò le prime fondamenta. Il Beato Pietro Gambacorta, Montebello e i Girolamini. Excursus storico-artistico“. "Proprio sulla collina di Montebello i miei genitori sfidarono il destino, mossi dal desiderio di ridare vita a quello che oltre cinquanta anni fa era solo un rudere – spiega Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, editrice del volume –. Mio padre e mia madre si innamorarono del posto e ricordo che, sin da piccoli, raccontavano a me e ai miei fratelli dei 16 beati che passarono per il monastero e dell’ordine monastico fondato dal pisano Pietro Gambacorta. Per noi, un volume sul beato fondatore è un evento molto importante". L’iniziativa sarà introdotta da una performance di Mauceri. Ingresso libero.