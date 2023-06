In un libro la storia di padre Dall’Oglio

A dieci anni dal rapimento in Siria di padre Paolo Dall’Oglio, che suscitò grande clamore internazionale, la storia della comunità che lui fondò è diventata un libro. E verrà presentato a Urbino domani, nel monastero delle Clarisse in via Luciano Laurana 4, alle ore 21. Ad animare la presentazione saranno Immacolata Dall’Oglio, sorella del frate, suor Deema Fayad, monaca della comunità siriana di padre Dall’Oglio e l’autrice Francesca Peliti. Il libro, dal titolo “Paolo Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un deserto, una storia“ (384 pagg., Effatà editrice), racconta le vicende che portarono il gesuita italiano a recarsi in una zona sperduta della Siria e gradualmente a fondare un monastero e una comunità, maschile e femminile, attive ancora oggi e con un carisma del tutto particolare. Dal 1982 il monastero di Mar Musa al-Habashi, ovvero di San Mosè l’Abissino, è diventato un saldo punto di riferimento per il dialogo islamico-cristiano ed è passato attraverso numerose trasformazioni, sopravvivendo alla guerra, alla minaccia dell’Isis e al rapimento del suo fondatore avvenuto a Raqqa il 29 luglio 2013, giorno dal quale non si hanno più sue notizie.

g. v.