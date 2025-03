In una Polaroid tanti affetti e bei ricordi

Polaroid. Quattro generazioni ritratte in 8,8cm x 10,7cm. "Asia, Francesca, Lina, Bruna - Dicembre 1999". Io, mia madre, la mia bisnonna e mia nonna. Avevo tre anni ed ero avvolta dalla spensieratezza e dall’amore che quelle tre donne provavano per me. Ero seduta in braccio a mia madre, di appena 26 anni, che mi stringeva a sé sorridente. Il mio volto era modellato in un sorriso di denti da latte, i capelli raccolti in due “ciuccini“ laterali e una maglia blu a collo alto – non mancava mai per proteggermi dal freddo –. Stringevo tra le mani una macchina giocattolo con dentro due Barbie pronte a partire per un lungo viaggio.

Di fianco a noi la mia bisnonna, seduta sulla sua immensa poltrona, mi accarezzava la mano con la sua dolcezza e tenerezza infinita. Accanto a lei, mia nonna, con una folta chioma bionda e un sorriso a 32 denti. Tutte in posa davanti all’obbiettivo per immortalare quel momento di quasi 26 anni fa. Tutto quello che ha suscitato in me vedere questa foto, non credo di riuscire spiegarvelo. Non posso nascondervi che mi è scesa una lacrima pensando alla mia bisnonna che se n’è andata 10 anni dopo lo scatto. Passavo i pomeriggi interi insieme a lei, giocavamo al giornalaio con tutte quelle riviste pubblicitarie che conservava in una cesta sotto la finestra; mi ha insegnato a fare la “piedina“ – come la chiamava lei intendendo la piadina – con acqua e farina; la osservavo sferruzzare e lavorare a maglia per fare le “pappuccine“ – scaldapiedi di lana simili a dei calzettoni – e puntualmente rimanevo in silenzio quando accendeva la tv per ascoltare la messa. Sentiva poco, dovevano sgolarsi per parlarle, ma con me non era necessario, perché noi ci capivamo lo stesso. Oggi penso a quei giorni con nostalgia, custodendo questa foto come il ricordo più prezioso di sempre.

Asia D’Arcangelo