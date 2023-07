"In Valmetauro cambio di passo sulle infrastrutture"

"Qui in Valmetauro, in termini di infrastrutture, si sta registrando un importante cambio di passo rispetto al passato". Lo evidenziano i membri del circolo di Fratelli d’Italia di Colli al Metauro e Cartoceto, che iniziano le loro considerazioni mettendo sul piatto della bilancia le recenti notizie su due importanti opere: "il nuovo svincolo della superstrada a Calcinelli, in zona Laghi, per la realizzazione del quale sono già stati effettuati i sondaggi geologici ed è in fase di elaborazione il progetto; e l’adeguamento della galleria della Guinza, che dopo l’approvazione da parte del cda di Anas ha ottenuto anche l’ok del Ministero dell’Ambiente, come annunciato dall’onorevole Antonio Baldelli".

"Lo svincolo di Colli si colloca in un contesto di sviluppo più ampio delle infrastrutture provinciali che vede protagonista il corridoio della Fano-Grosseto, strada europea 78 – sottolinea il vicepresidente del circolo Luca Giombini (in foto col portavoce Alessandro Urbinelli). La visione è lungimirante e ridisegna il futuro della valle del Metauro. E le buone notizie non riguardano solo le strade. Per ridare dignità ad un intero territorio e alla terza città delle Marche, Fano, sono stati stanziati 23,5 milioni per la nuova palazzina dell’emergenza-urgenza dell’ospedale ‘Santa Croce’". Giombini conclude: "Per anni il territorio è stato utilizzato da schieramenti politici ben noti per drenare voti di preferenza senza dare risposte ai cittadini. Con la giunta del presidente Acquaroli la strada per restituire i servizi sottratti alle nostre comunità delle precedenti amministrazioni regionali a guida Partito Democratico è intrapresa".

s.fr.