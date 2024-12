In vetta è il derby delle valli Metauro e Cesano. Sgomitano la Nuova Real e il San Costanzo

In Prima categoria l’undicesima giornata ha fatto registrare sei vittorie di cui ben cinque con il risicato risultato di 1 a 0. Al comando della classifica il San Costanzo è stato raggiunto dalla Nuova Real Metauro. Al secondo posto (a meno 1) staziona l’Atletico Mondolfo, al terzo (a meno 3) l’Avis Montecalvo. Fanalino di coda il Muraglia, nel gradino più in su l’Apecchio e la Maior.

I numeri. Sabato ad Acqualagna il San Costanzo ha rimediato, suo malgrado, la prima sconfitta stagionale. Il Tavernelle dopo tre battute d’arresto consecutive ha ritrovato ad Apecchio il gusto della vittoria. L’attacco più prolifico del girone è quello della Nuova Real Metauro (21 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 2 reti), gol comunque pesanti considerando che in classifica ha 8 punti. Il Peglio, la Nuova Real Metauro e l’Atletico Mondolfo vantano la miglior difesa del torneo (solo 8 le reti subite).

Il commento. "Il cammino è ancora lungo- commenta il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni- ma il campionato si sta già delineando nelle effettive potenzialità, per quanto ci riguarda siamo in linea con i programmi societari che sono quelli di fare un torneo di vertice. Oltre a noi ci sono come da classifica diverse società ad ambire alla vittoria fonale, tra queste l’Atletico Mondolfo, il San Costanzo, l’Avis Montecalvo e la Falco Acqualagna che sabato ha conseguito una vittoria importante. In questo campionato ci sono pochi under, sta mettendosi in mostra chi ha un curriculum importante".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 4 partite è la seguente: 8 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 5 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio) e Michele Rossini (Atletico Mondolfo). 4 reti: Mattia Pagnini (Pantano), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Matteo Dionisi (Tavernelle), Salvatore Saurro (San Costanzo), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Matteo Galdenzi (Csi Delfino) e Luca Braccioni (Peglio).

La squadra della settimana. 1)Scotti (Avis Montecalvo), 2) Cerpolini (Mercatellese), 3)Stefani (Falco Acqualagna), 4) Vaierani (Real Metauro), 5)Canapini (San Costanzo), 6) Sannipoli (Maior), 7) Baffioni (Osteria Nuova), 8) Mancini (Pantano calcio), 9)Braccioni M. (Peglio), 10)Messina (Atletico Mondolfo), 11)Boiani (Nuova Real Metauro). All. G.Latini Tavernelle).

Amedeo Pisciolini