"In via Bandiera marciapiedi non percorribili: una vergogna"

Passare in sicurezza in via Bandiera a Pantano per le persone con difficoltà motorie o che si spostano in carrozzina "è diventato impossibile". In queste giornate caratterizzate dall’appuntamento con gli Stati generali dell’accessibilità pesarese, che si concludono oggi al centro Arti Visive Pescheria, il consigliere comunale Daniele Malandrino, sollecitato da residenti e utenti del centro residenziale Aias "Casa Leonardo" che si trova vicino alla via, punta il dito sulla situazione marciapiedi: "Gli Stati generali per una città accessibile promossi dal presidente Marco Perugini e dalla garante per i Diritti delle persone con Disabilità Maruska Palazzi sono sicuramente appuntamenti lodevoli, ma la situazione a Pesaro è esattamente all’opposto di come dovrebbe essere in una città accessibile. In via Tesei 14 c’è Casa Leonardo, struttura residenziale dell’Aias pensata per dare risposta alle richieste dei familiari in merito al ’Dopo di noi’. Via Tesei si trova a due passi dal Parco Miralfiore, luogo ottimale per le uscite all’aria aperta degli utenti della struttura se non fosse che la strada più breve per raggiungere il Parco è quella di via Fratelli Bandiera dove i marciapiedi (foto sopra) sono in condizioni pietose. I disabili per raggiungere il Parco sono costretti a portarsi in mezzo alla strada con grave pericolo per gli stessi durante il tragitto. Una situazione segnalata più volte al Comune, sono state anche raccolte delle firme per chiedere la sistemazione del tratto, ma ancora nulla. Sarebbe il caso che l’amministrazione ponesse fine a questa vergogna".