In via de Sanctis a Pantano la strada è illuminata dall’opera di Corsini

Missione compiuta: il presepe di via De Sanctis 23 a Pantano, è diventato un’attrazione speciale per gli appassionati del genere e non. "Soprattutto all’imbrunire: si fermano anche le automobili. Sono contento – dice Giacomo Corsini, artefice dell’opera lunga e laboriosa, che ogni anno prende corpo dalle sue mani –. Per una vita ho fatto il presepe guardando e aiutando mio padre Colombo: è sempre stato divertente. Ora che ho 70 anni fare il presepe, mi riporta dei bei ricordi. Poi sono fortunato: ho nipotine di tutte le età – Giada, Lucrezia, Vittoria – e addirittura una bisnipotina – Ludovica, a cui potrei lasciare, un giorno, il testimone". Il presepe Corsini è lungo tre metri, animato grazie alle pale dei mulini che girano, l’acqua del fiume che scorre e le stelle che prendono a brillare ogni tot. "L’anno prossimo farò anche la fortezza di Ponzio Pilato. Quest’anno mi sono dovuto fermare alla rappresentazione parziale di Gerusalemme con il monte Tabor e il santo sepolcro". Visibile lungo la via, il presepe Corsini, resterà allestito per tutto il mese di gennaio.

s.v.r.