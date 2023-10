In via Garibaldi una scultura per Emilio Antonini

di Tiziana Petrelli

A 55 anni dalla sua morte Fano omaggia il pittore Emilio Antonioni con una scultura dedicata allo sfortunato ma prolifico artista che con i colori chiari e delicati dei suoi dipinti, è riuscito a far risaltare la bellezza di un intero territorio. "E’ stata finalmente approvata, con delibera di giunta, l’installazione della statua del nonno" annuncia felice Mauro Antonioni, figlio di Vittorio, che con i fratelli Claudio e Andrea cinque anni fa ha fondato il Comitato ‘Amici di Emilio Antonioni’, che raggruppa un centinaio di persone che il 5 ottobre del 2022 hanno consegnato all’Ufficio Toponomastica di Fano la richiesta di installare in città una statua bronzea dedicata al pittore fanese (1895-1968), un’opera d’arte a dimensione naturale che lo mostrerebbe seduto su una poltroncina, intento a dipingere con i suoi acquarelli la tela appoggiata al suo inseparabile cavalletto.

Un’immagine che i nipoti conservano tutti, alloggiata in una cornicetta appoggiata sul mobile d’ingresso delle loro case. Un’opera in bronzo, ancora da far realizzare, che sarà commissionata e pagata dal Comitato, ora in cerca di finanziatori. Non si sa quindi chi sarà lo scultore, ne quanto costerà, però una cosa è certa: la giunta ha approvato la delibera per l’installazione, accogliendo i suggerimenti della commissione topomastica che nella seduta del 22 agosto scorso dava il suo beneplacito, ricordando che "Antonioni è pittore noto e apprezzato in Fano, che fece parte dell’Accolta dei quindici e che alcuni suoi quadri sono esposti presso la Quadreria della Fondazione Carifano" suggerendo delle piccole modifiche al progetto scultoreo del Comitato, per renderlo meno statico e più fruibile dal pubblico che, nei prossimi anni, potrà ammirarlo e sedercisi accanto in via Garibaldi. "Togliere il piedistallo e posizionare la statua - vi si legge - piuttosto che sulla poltrona del bozzetto, su di una panchina dove il passante possa sedersi accanto".

Una volta finanziata e realizzata, la statua sarà posizionata "in via Garibaldi, nell’intorno dell’imbocco di via della Speranza verso i Piattelletti, quartiere nativo di Antonioni". "E’ una bellissima notizia - commentano i nipoti Antonioni - che attendevamo da un anno. Ora aspettiamo la definitiva autorizzazione del Prefetto. Ci è stato poi chiesto di realizzare un prototipo in scala da sottoporre ad un parere consultivo della commissione toponomastica e alla valutazione della giunta comunale". E mentre Fano si prepara a erigere la statua di Antonioni, nella vicina Pesaro si sta girando un documentario su questa figura di artista, che lo vide attraversare la povertà e una degenza ospedaliera psichiatrica, avversità che però non gli tolsero mai la capacità di creare capolavori spesso venduti per poche lire o in cambio di una sigaretta. Emilio Antonioni amava dipingere, come e dove capitava (lo fece anche sulle ghette dei commilitoni al fronte) sempre con il sostegno della moglie, Regina Paci, che fece la domestica per aiutarlo economicamente.