"In via Giolitti appena fa due gocce si allaga tutto"

"Ho letto il tuo contributo sul Carlino – ha scritto Fabrizio al consigliere di quartiere, Marcello Valdinocci, il quale ha segnalato la priorità di pulire le caditoie pubbliche, anche a Pantano – e ti segnalo che il manto stradale davanti alla mia abitazione, in via Giolitti è in condizioni disastrate. Quando piove anche in modo normale, la strada è completamente allagata, a tal punto che non si riesce a scendere dall’auto. Ti invio le foto sperando nell’intervento del Comune". "Le caditoie sono intoppate – dice Valdinocci – da fogliame del giardino pubblico".