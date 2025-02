"In via Nanterre non si fanno più le ecografie"

"Ma non lo sa che qui in via Nanterre non c’è rimasto più niente? C’è solo la mammografia". Così si è sentito rispondere un pensionato di 86 anni, che ieri mattina si era recato allo sportello del Distretto, per l’appunto in via Nanterre, per prenotare un esame specialistico. "Dovevo fare un’ecografia alla spalla – racconta il pensionato –. Mi fa male da un po’ e ultimamente è peggiorata: non riesco nemmeno a infilare le mani in tasca. Così sono andato dal dottore, l’altroieri, che mi ha fatto l’impegnativa per prenotare la visita. Di solito vado sempre in via Nanterre, quindi ho fatto così anche questa volta. Ma non è andata come al solito".

L’anziano si rivolge all’impiegata, che gli dice sostanzialmente che lì "non c’è più niente", che sono rimasti solo la mammografia e gli ambulatori. Poi si propone di cercare posto in qualche altra struttura dell’Ast, ma anche questa ricerca non dà gli esiti sperati. "Non c’era disponibilità da nessuna parte e comunque – prosegue il pensionato – avevo un dolore tale che non potevo permettermi di aspettare neanche un giorno. Così mi sono organizzato da solo, privatamente". Infatti proprio stamattina alle 8 il tenace cittadino ha appuntamento da Fisioradi per un’ecografia. "Costa 75 euro, ma va bene lo stesso – dice –. Avevo provato anche al centro di Fosso Sejore, dove costava 40 euro ma non c’era posto prima del 5 marzo. A Misano invece avrei pagato 65 euro potendo fare subito la visita, ma a quel punto ho ragionato che mi conveniva fare tutto a Pesaro".

Sui motivi per i quali in via Nanterre non si possa più fare ciò che un tempo era possibile, al Distretto non sono state date risposte esaustive: "Quello che ho capito io – dice l’anziano – è che sono andati via due medici radiologi. Uno è andato a lavorare ad Ancona, un altro proprio da Fisioradi dove andrò anch’io".

La questione era stata più volte sollevata, anche con atti ispettivi, dalla consigliera regionale Micaela Vitri e dalla consigliera comunale Anna Maria Mattioli, entrambe Pd, che avevano denunciato l’assenza di radiologi e il conseguente calo di prestazioni. Denunce alle quali avevano risposto sia il direttore generale dell’Ast1 Alberto Carelli, sia l’assessore regionale Filippo Saltamartini, parlando di attività che proseguivano "normalmente". Non sembrerebbe.

Benedetta Iacomucci