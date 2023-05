"In via Paganini altri 52 posti auto"

"In via Paganini realizzeremo 52 stalli, paralleli al senso di marcia, che saranno al servizio di quanti frequentano il polo sportivo di via Togliatti a Villa San Martino – osserva l’assessore Mila Della Dora –. Ecco perché non replico alle “fantasie“, volendo essere eleganti, del consigliere di opposizione Emanuele Gambini: suggestive, ma non certo di scontata realizzazione. Il progetto dell’amministrazione è invece concreto e presto alleggerirà il problema, lamentato dai cittadini, riguardo la carenza di posti auto per la sosta". L’assessore infatti riconosce che il nodo dei parcheggi c’è e che dare una prima risposta – con 52 nuovi posti auto – alleggerirà, ma non risolve la fame di sosta libera, testimoniata dagli utenti che frequentano l’ampio polo servizi di via Togliatti. "E’ comunque una risposta significativa e l’amministrazione sta cercando altre aree dove aggiugere stalli".

A dirci quanto presto i 52 parcheggi compariranno su via Paganini è stato invece l’assessore Enzo Belloni: "Entro il mese di maggio ci saranno i nuovi parcheggi – dice –. Nel ragionamento siamo partiti dal fatto che In via Paganini le macchine vanno troppo veloci: per cui realizzeremo a giorni la pista ciclabile in due sensi di marcia e realizzeremo la rotatoria di via Lombardia. Ad oggi abbiamo completato l’illuminazione che rende più sicuro il passaggio e appena si alzano le temperature andremo ad asfaltare le banchine stradali di via Paganini per disegnare sia l’area ciclabile che i 52 stalli previsti. In via Lombardia lavoreremo di notte perché non può essere chiusa nemmeno un’ora essendo l’ingresso dell’area industriale. "Quando saranno realizzati gli stalli – concludeDella Dora – esistono già dei cancelli che mettono in collegamento via Paganini con via Togliatti. Così come il camminamento tra via Scarlatti e via Togliatti è percorribile. Ma è stato merito dei privati del Parco Avventura se lo è dopo decenni di diniego da parte del condominio (gli ex magazzini Ferri) che ne è proprietario".

Solidea Vitali Rosati