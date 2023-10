In via Togliatti: "parcheggi selvaggi"

Da una settimana, circa, ruspe e operai, sono entrati in azione per avviare il cantiere di Casa Vuelle in via Togliatti. "Almeno una volta al giorno – dice il consigliere di opposizione Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro) – ricevo una lamentela da parte dei residenti a riguardo. In particolare, per il “parcheggio selvaggio“, vorrei ricordare all’amministrazione di mantenere la promessa: aprite il cancello che dovrebbe collegare i parcheggi bianchi realizzati in via Paganini direttamente con l’ingresso della piscina, altrimenti è chiaro che la gente continui a parcheggiare alla peggio in via Togliatti". Fatta salva poi la palestra, l’altro tema? "E’ indigesto ai residenti l’ aver sacrificato un fazzoletto verde per una palazzina sproporzionata".