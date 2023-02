In via Torricelli terminati i lavori di manutenzione e asfaltatura

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria e di asfaltatura in Via Torricelli sul Monte di Montecchio. "I lavori - precisa Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia -, hanno riguardato la riqualificazione dell’aiuola posta vicino il parcheggio centrale e il rifacimento del manto stradale sull’intera via, con un costo complessivo di quasi 60mila euro". L’intervento fa seguito alla messa in sicurezza del Monte di Montecchio dove il Comune, avvalendosi della collaborazione del Consorzio di Bonifica delle Marche, è intervenuto nella sistemazione di piccoli cedimenti e nella realizzazione di un sentiero verde per un importo di oltre 500mila euro: "Come si vede - conclude Ucchielli -, proseguono ininterrottamente gli interventi di riqualificazione del territorio A breve, con l’arrivo della bella stagione, inizieranno poi anche le asfaltature su tutte le altre strade comunali".