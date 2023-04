In viaggio per imparare il digitale Mete: Malta, Finlandia e Irlanda

La digitalizzazione degli adulti è una cosa seria, e l’istituto professionale Benelli lo sa bene. Sono infatti 30 le persone selezionate, 24 i docenti e 6 riferite a personale di segreteria (fra i 30 anni e i 60 circa), che partiranno tra agosto e novembre per tre mete differenti - Finlandia, Malta e Irlanda - verso un unico obiettivo comune: "Incrementare le buone prassi educative digitali che siano di supporto, un domani, alla formazione degli studenti dell’istituto". City of Dublin Education and Training Board, EduBorealis Oy e Headstart Technology Limited saranno i tre istituti d’accoglienza specializzati (da qui la ecisione di inviare i 30 in questi tre istituti) in programmi di digitalizzazione per i cittadini che ospiteranno i 30 pesaresi da agosto.

Lo ha spiegato ieri pomeriggio la dirigente Anna Maria Marinai durante la presentazione dell’iniziativa "Educare gli adulti alle competenze digitali per diventare cittadini europei consapevoli", facente parte del Programma Erasmus e co-finanziata dall’Unione Europea, che si accola le spese del viaggio.

Un progetto pensato per intensificare la qualità dell’istruzione, sia per i 70 alunni che frequentano la scuola serale, sia per i 730 iscritti del corso mattutino. "Se non cogliamo noi le sfide del presente, come possiamo proporlo ai nostri alunni? – si chiede Mauro Olivetti, presidente della Commissione Erasmus - Vogliamo offrire al 20% del nostro personale un’opportunità di apprendimento e comprensione reciproca, con la possibilità di studiare e perfezionarsi in un contesto culturale diverso da quello che vivono quotidianamente. Manderemo all’estero 3 gruppi formati da 10 persone: in Finlandia ad agosto, in Irlanda a settembre e a Malta a novembre. Un momento unico – continua Olivetti – per far acquisire al nostro staff competenze critiche e tecniche che saranno necessarie per un ottimo apprendimento dei nostri studenti". L’iniziativa nasce da un’analisi che l’istituto ha fatto su i propri alunni e sul personale della scuola, da questo studio sono due gli aspetti da migliorare all’interno della realtà: le competenze dei docenti in merito all’orientamento degli allievi e le competenze digitali dei professori al fine di integrarle con la didattica ordinaria.

Rivacold e Cmt Utensili, due aziende del territorio, sono invece i partner dell’iniziativa: "Contenti di partecipare per una giusta causa – conclude Riccardo Lucatello di Rivacold -. Investiamo oggi sul futuro dei cittadini del domani".

Giorgia Monticelli