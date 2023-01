In viale Alighieri meno 35 posteggi

Partirà da febbraio la sperimentazione della pista ciclabile su viale Dante Alighieri, nel tratto di strada tra via Bramante e viale Battisti: sarà vietato parcheggiare sul lato monte della strada, che diventerà zona 30. La soluzione viaria, già individuata a novembre dello scorso anno, partirà il prossimo mese e diventerà definitiva al termine della sperimentazione a maggio 2023 quando la strada sarà asfaltata.

E’ quanto deciso dalla giunta con la delibera del 22 dicembre 2022 che stabilisce il divieto di sosta sul lato monte di viale Alighieri, la creazione della pista ciclabile che avrà la stessa direzione di marcia delle auto e sarà attigua all’esistente percorso pedonale, a ridosso delle abitazioni. Rimarrà il parcheggio delle auto sul lato mare di viale Alighieri. Secondo l’Amministrazione comunale questa soluzione metterebbe d’accordo le esigenze dei residenti con quelle della New Copromo, i cui camion transito quotidianamente lungo viale Alighieri. "Consentirebbe –è scritto in delibera – il transito in sicurezza di pedoni, ciclisti e camion" e di "superare i problemi sorti, a febbraio 2021, dopo la realizzazione dei parcheggi paralleli su ambo i lati della strada" dove i mezzi della New Copromo avevano difficoltà a passare.

Sempre nella delibera si ricorda l’incontro in Prefettura, del febbraio dello scorso anno, sollecitato dalla New Copromo per individuare una soluzione alternativa, due mesi dopo la richiesta di un intervento migliorativo avanzato da un gruppo di residente e a maggio un nuovo sollecito della New Copromo. Sempre in delibera si ribadisce che a fine maggio 2022 la Prefettura aveva di nuovo invitato il Comune a risolvere il complesso rebus viario.

La pista ciclabile sul lato monte di viale Alighieri comporterà la perdita di 35 posti auto che dovranno essere recuperati con la creazione di un nuovo parcheggio nelle vicinanze di viale Dante Alighieri: sarà compito dell’ufficio Urbanistica e dell’ufficio Viabilità individuarne l’ubicazione. A maggio 2023, al termine della fase di sperimentazione, la nuova soluzione viaria dovrebbe diventare definitiva, con l’asfaltatura della strada e l’utilizzo di segnaletica permanente.

Le opere previste sono minime, si parla di una spesa di circa 10mila euro: principalmente segnaletica orizzontale e verticale. A separare la pista ciclabile dalla carreggiata sarà una semplice striscia bianca sull’asfalto, per ora non sono previste ulteriori opere. Il camminamento pedonale rimarrà com’è attualmente, con la ghiaia, e solo in un secondo momento si penserà alla realizzazione di un vero e proprio marciapiede.

Anna Marchetti