In viale Cairoli un sottopasso ad alta tecnologia

Sarà largo 4,10 metri, alto 2,50 metri e lungo 130 metri (dall’angolo di via Gorizia all’incrocio con via Puccini). Sono queste le dimensioni del nuovo sottopasso di viale Cairoli definito dal direttore di Rfi Marche, Abruzzo e Umbria Emilio Convertino "iper moderno e di alta qualità". L’infrastruttura non sarà solo pedonale come l’attuale, costruita negli anni ‘60, ma ciclopedonale, accessibile a tutti, priva di barriere architettoniche e con un percorso sensoriale per gli ipovedenti.

Il progetto, curato e finanziato da Rfi per un importo di 2milioni di euro, ai quali si aggiugono i 500mila euro del Comune, è stato presentato ieri mattina, in sala giunta, dal sindaco Massimo Seri e dall’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori con i vertici di Rfi. L’opera in viale Cairoli, ha spiegato Convertino, nasce a seguito dell’intervento di Rete ferroviaria italiana nei pressi del torrente della Liscia in funzione della velocizzazione della linea Adriatica. Al nuovo sottopasso, dove saranno mantenuti i disegni, realizzati su cartongesso dagli studenti del liceo Apollini a giugno 2021, si accederà a attraverso due scivoli che determineranno il taglio di 18 piante (sei 12 sul lato monte e 6 in zona mare). Come previsto dalla normativa, il Comune interverrà con le compensazioni. I lavori partiranno a giugno sul lato monte, mentre nella zona mare, per non interferire con la stagione estiva, il cantiere non si aprirà fino a settembre. L’opera dovrebbe essere terminata ad aprile-maggio 2024. La parte più delicata, dal punto di vista ingegneristico, sarà a dicembre 2023 quando, dopo la demolizione del sottopasso esistente, il nuovo tunnel sarà spinto sotto i binari.

L’intervento sarà realizzato senza l’interruzione del traffico ferroviario, ma solo con il rallentamento della velocità dei convogli in corrispondenza dell’infrastruttura. Con il nuovo sottopasso saranno superati anche i problemi legati alle infiltrazioni di acqua. "Sarà utilizzato calcestruzzo altamente performante – ha spiegato l’ingegnere Perticarini – e la pavimentazione sarà rialzata senza interferenze con la falda acquifera". Quella di viale Cairoli è la prima delle due opere che saranno realizzate dalla giunta Seri prima della fine della legislatura, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Rfi. La seconda è quella lungo via Nazario Sauro o meglio lungo la passeggiata della Darsena Borghese che permetterà di raggiungere il Lido costeggiando il porto canale. Sempre per non interferire con la stagione estiva, anche in questo caso i lavori partiranno tra settembre ed ottobre. Anna Marchetti