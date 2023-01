In vista 200 alloggi di edilizia agevolata

Ma ci sono anche i cantieri di edilizia agevolata che procedono. Come quello di Villa Ceccolini dove si stanno realizzando 22 alloggi di edilizia sociale. Il Comune ha l’obbligo di stilare la graduatoria definitiva mediante bando pubblico, mentre la successiva assegnazione e stipula dei contratti è a capo della Società.

I lavori prevedono la realizzazione di edifici residenziali per una superficie netta complessiva di 16.511 mq (per complessivi circa n. 200 alloggi) con lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l’integrazione sociale.

Gli interventi edilizi ad uso residenziale previsti nel Comparto “A” del suddetto Piano Particolareggiato, sono suddivisi in più tipologie abitative di diversa metratura che si adeguano ai vari nuclei familiari. Oltre all’edilizia residenziale verranno fatte aree pubbliche quali parcheggi, aree verdi, viabilità (strade e rotatorie) e percorsi ciclo-pedonali.