In volo con le aquile sul Nerone. Appassionati da tutta Italia

"In Volo con le Aquile", l’ottavo raduno degli aquilieri che si è tenuto sabato a Monte Nerone ha visto la presenza di tanti appassionati, giunti da ogni parte d’Italia. L’aquila, come è noto, ha la vista acutissima e la capacità di volare a grandi altezze ed è stata spesso indicata dai popoli antichi, come messaggera degli dei. Oltre a osservarne il volo, gli appassionati presenti hanno potuto sentire dalla viva voce degli organizzatori, racconti, aneddoti e storie sulle aquile. A fare degna cornice alla manifestazione, che il circolo ‘Lo Strozziere’ guidato da Davide Fratini, ripete annualmente, la maestosità di monte Nerone, una delle montagne più suggestive e ben curate del nostro Appennino. Hanno volteggiato (oltre le aquile), anche avvoltoi, grifoni e nibbi per una manifestazione che anno dopo anno sta crescendo e vede sempre più partecipanti invogliati a tornare pure l’anno prossimo.

am.pi.