"Inaccettabile politica degli equivoci"

Sulla vicenda Riceci intervengono anche due esponenti del centro destra. Michele Redaelli (consigliere Forza Italia Pesaro) e Giacomo Toccaceli (consigliere Fratelli d’Italia di Isola del Piano). Scrive il primo: "Il teatrino messo in scena dal Pd su Riceci è tragicomico. Ricci casca dalle nuvole ed ammette candidamente di essere all’oscuro di tutto, mentre Biancani punta per l’ennesima volta il dito contro la Regione. Davvero i due esponenti dem fingono di non sapere che il progetto è stato votato dal Cda di Mms? Davvero Ricci e Biancani vogliono sostenere la tesi di non saperne nulla e di essere contrari solo ora? Se così fosse davvero, l’unica cosa seria che potrebbero fare è chiedere subito le dimissioni del Presidente di Mms Pierotti del Pd che sta portando avanti una linea che loro, almeno a parole, non condividono. Una politica degli equivoci inaccettabile".

Scrive Toccaceli: "Sia Ricci che il Pd dimenticano che il Comune di Pesaro è importante socio di Marche Multiservizi (a sua volta socia di Aurora srl, l’azienda privata che vuol realizzare la discarica, ndr) e che l’iter autorizzato per la realizzazione dell’impianto è a capo della Provincia di Pesaro-Urbino, anch’essa socia rilevante della multiutilities stessa. Per concludere la serie interminabile di contraddizioni alle quali il Pd provinciale ci ha ha abituati, ci sono le dichiarazioni dell’ad di MarcheMultiServizi che afferma “andremo avanti sulla nostra strada”, in netta contrapposizione con quanto affermato proprio dal Sindaco che detta la linea politica, in quanto a maggioranza pubblica, della stessa azienda. Forse tutto è funzionale alla prossima campagna elettorale che vedrà un Pd bifronte: da una parte sulla stampa a combattere contro la discarica, dall’altra nelle stanze dei bottoni a proseguire l’iter autorizzativo attraverso la Provincia di Pesaro-Urbino".