Inaccettabili bivacchi sotto i portici . Servizi sociali e Quartiere 1 in campo

Comune e Quartiere centro sono d’accordo con il residente di via Massimi che ieri, sul Carlino, ha denunciato la presenza di bivacchi quotidiani sotto i portici della Biblioteca San Giovanni: entrambi si attiveranno per affrontare il disagio e prevenire il degrado. Che cosa ha raccontato ieri il cittadino? "Da mesi, tutte le notti, tre persone dormono sotto i portici della Biblioteca San Giovanni. Durante il giorno il gruppo si allarga: ho contato – è stata la testimonianza del lettore – fino a dieci persone che, quotidianamente passano il tempo a bere birra e vociare, indisturbati. Senza preoccuparsi accendono fuochi. Usano il giardino della biblioteca come un gabinetto all’aria aperta".

Il primo a replicare al cittadino è l’assessore Luca Pandolfi: "A fronte del caso di via Massimi, ho convocato la riunione del Nuve, nucleo valutazione ambientale che mette attorno allo stesso tavolo la sanità, le forze dell’ordine e i servizi sociali. Per questo, alla prossima riunione chiederò un aggiornamento sul caso, dal momento che si tratta di situazioni note, attenzionate dai servizi. . Il quadro è complicato: il problema non è legato al disagio abitativo. Non si tratta di trovare un luogo per chi non ha casa, ma è più complesso. E’ chiaro che tutti devono sentirsi liberi di frequentare il Parco,compresi i residenti, per cui ci attiveremo per ripristinare la piena serenità in quella zona". Dal quartiere centro replica la consigliera, Francesca Matacena: "C’è il progetto di riqualificare il giardino della Biblioteca San Giovanni – dice – investendo 16mila euro del bilancio partecipativo. Prima di un intervento manutentivo che il quartiere ha intenzione di portare avanti, penseremo ad attivare una riqualificazione sociale. Con Luigina Barnabeo, abbiamo pensato di organizzare iniziative che rendano il giardino accessibile e vivo come auspicato dai residenti, Ho contattato realtà del terzo settore come la Fondazione Wanda di Ferdinando la quale potrebbe pensare di includere il giardino nel progetto dell’Ortolino, l’orticultura fatta dai bambini. Gli stessi scout che hanno una sede vicino al giardino di via Massimi, saranno coinvolti nell’animare lo spazio verde, già oggi attrezzato con giochi inclusivi. Parlando con Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma Solidale si è pensato a come aumentare l’accessibilità al giardino, anche per passeggini e carrozzelle di persone con disabilità. Abbiamo già un progetto di massima da cui partire. Infine ho avuto disponibilità dai volontari del verde, appartenenti ad Auser, ad essere coinvolti in attività di cura e decoro".

Solidea Vitali Rosati