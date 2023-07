Inaugurata a Pesaro la ruota panoramica, è alta 35 metri

Pesaro, 8 luglio 2023 – Inaugurata ufficialmente la ruota panoramica di 35 metri che sarà presente nei giardini della Palla di Pomodoro fino al 30 ottobre. Un’attrazione di ultima generazione del tutto green, con luci a led e motori a risparmio energetico.

La ruota panoramica a Pesaro, vicino all Palla di Pomodoro

Al suo interno anche una cabina per persone con disabilità. Il costo di ogni ticket è di 7 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Il costo del biglietto comprende tre giri completi sulla ruota panoramica per un totale di circa 10 minuti.

La ruota panoramica, della ditta Parisi di Novara, sarà aperta tutti i giorni da tarda mattinata a tarda sera.

"Una cartolina meravigliosa di una città in festa verso Pesaro2024”, dice il sindaco Matteo Ricci che ha fatto il primo giro con il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

“La Parisi” rimarrà in piazzale della Libertà fino al prossimo ottobre. “Poi valuteremo se prolungare l’esperienza anche per il 2024. Sicuramente è un modo alternativo di ammirare la città, per scattare da una nuova prospettiva una bellissima istantanea della nostra natura della cultura”, affermano.