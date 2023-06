Inaugurata a Urbania la nuova struttura del locale “Padel Club“

Nei giorni scorsi alla “Cantinaccia“ – tra Urbania e Sant’Angelo in Vado – è stato inaugurato il “Padel Club Urbania“. Il padel è un particolare tipo di sport con la palla di derivazione tennistica. Il padel si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l’eccezione delle due porte laterali d’ingresso. A creare questo tipo di attività sportiva fortemente in crescita anche nella nostra provincia, 6 ragazzi del posto: Giovanni Brardinoni (presidente e istruttore del club), Giulio Biagetti (vice presidente), Francesco Ferri (istruttore), Bernardino Paoli, Luca Braccioni e Gianmarco Bracci (vice presidente). Il Padel Club di Urbania che dispone di due campi coperti di ultima generazione fa sapere che "con l’avvicinarsi dell’estate siamo pronti al nostro evento più bello e importante, un torneo strutturato i 3 giorni (7-9-11 giugno) a 32 coppie maschili e 16 femminili. Il 7 e 9 giugno si svolgeranno le fasi a gironi dalle ore 18 alle ore 23,30 mentre domenica 11 dalla mattina alla sera si terranno le fasi finali e nella serata saranno presenti i ragazzi argentini della “Gueya“ con la loro cucina argentina itinerante e che con la loro carne tipica (Asado) (prenotazione è obbligatoria). Info e iscrizioni per il torneo Luca 328 2008879 per info e prenotazioni cucina argentina Giulio 389 8031814.

Foto: l’inaugurazione

am.pi.