Inaugurata a Villa Fastiggi la 22ª Free Library E’ un dono della Gulliver al Quartiere 4

È stata inaugurata nel parco dietro la chiesa della parrocchia di San Pietro in Calibano, a Villa Fastiggi, la 22ª Little free Library della città, donata dalla Onlus Gulliver al Quartiere 4, tramite il progetto di economia circolare Altrogiro del Comune. Posizionata nell’area verde in strada Madonna del Monte, "la mini-biblioteca, libera e accessibile a tutti – spiega Enzo Belloni, assessore all’Operatività - permetterà di incontrarsi in un luogo piacevole, immerso nel verde, e usufruire dei libri che tutti potranno lasciare o prendere dalla mini-casetta come previsto da questo progetto che promuove il riuso, la lettura e il senso di comunità di Pesaro".