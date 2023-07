Inaugurata la Mostra "Com.pa.nà.ti.co", Omaggio al Pane di Giorgio Bramante Donini

Se c’è pane, allora da oggi c’è anche "Com.pa.nà.ti.co", che sarebbe "Companatico", il compagno ideale del pane però scritto così, la mostra di Giorgio Bramante Donini, urbinate, docente del "Mengaroni" di Pesaro e artista polivalente, inaugurata ieri sera (in foto) a Palazzo Mosca - Musei Civici e aperta fino al 17 settembre. Un "bloc notes" di 68 disegni a china, una cronistoria di "twitter" dedicati al pane e anche un omaggio al padre Augusto, fornaio che "per una vita ha dato forma al nutrimento primigenio che sfama, sostenta e ispira, da sempre, artisti e tradizioni". Ma il pane è come la mamma: solo il nome evoca mondi infiniti e che all’infinito risalgono fino alla notte dei tempi, così i disegni di Donini, appaiono semplici, lindi e lineari, sono "ironici e trasognati", ma si muovono sempre lungo il filo del pane fresco e caldo del forno a legna, densi di significati e richiami che si risolvono in leggerezza visiva.