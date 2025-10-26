Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Pesaro
26 ott 2025
ANDREA ANGELINI
Inaugurata la mostra di moda in memoria di Fabio Pedini

Presentata dalle nipoti che ora guidano l’azienda tessile

Rita e Valeria ora guidano l’azienda

Rita e Valeria ora guidano l’azienda

Inaugurata ieri la mostra dedicata a Fabio Pedini, imprenditore vadese morto da qualche anno, che quest’anno avrebbe festeggiato i 50 anni di attività. I tanti amici dell’imprenditore hanno colto l’occasione della 62ª Mostra Nazionale del Tartufo per ricordarlo con una mostra al museo civico ecclesiastico di Santa Maria Extra Muros con pezzi storici provenienti dall’archivio di Trattamenti Tecnici Italia, la sua azienda. Rita e Valeria Pedini, nipoti di Fabio, ora guidano oggi l’azienda: "Fabio Pedini era un imprenditore illuminato, seppe affermarsi presso i più grandi marchi di moda per le sue tinture e trattamenti speciali su capi di ogni tipo, dal jeans alla lana, dal nilon alla seta fino alle tinture sperimentali e alle lavorazioni laser. Fabio anche nei momenti più bui cercava la forza di rialzarsi, forza che può trovare solo chi ama ciò che fa. Ora sentiamo il peso, oltre l’onore, di portare avanti quello che lui ha creato con tanto sacrificio: proteggere questa azienda è il nostro modo di ringraziarlo e questa mostra vuole essere un omaggio reale alla sua figura. Ogni capo che vedete è unico, alcuni hanno calcato le passerelle di tutto il mondo per i marchi più famosi altri sono sperimentazioni mai uscite dal nostro archivio". Da Galliano a Stone Island, da CP Company a Dior fino a Valentino e Dolce e Gabbana, le opere d’arte del museo si intrecciano con i capi di Trattamenti Tessili Italia.

