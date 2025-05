Inaugurati lavori da 300mila euro per valorizzare le attività

Un complesso lavoro di riordino da 300mila euro, dell’ampia zona attorno al Campo di Marte, a Baia Flaminia è stato inaugurato ieri dall’amministrazione comunale e dal quartiere. "Il nuovo assetto garantisce il decoro dell’area – ha detto il sindaco Biancani – impedendo a macchine e furgoni di rovinare la pedana che collega il parcheggione con la ciclabile e il verde pubblico". La realizzazione di una pedana in legno che conduce dall’area di Lido Pavarotti alla spiaggia libera è la novità tra le più apprezzate. "Non arriva all’acqua – spiega Biancani –: non è un “molo“. In mare si arriva con la sedia da mare, una carrozzina fatta per entrare in mare e che è possibile chiedere alla Lega Navale". Nel 2022 "abbiamo vinto il bando “Marche for all“ – spiega l’assessore Della Dora –. Con il San Bartolo, Lega Navale e Cooperativa La Macina Terre Alte, si è scelta Baia Flaminia per realizzare opere destinate all’accessibilità. Circa 150mila euro sono stati impiegati nei lavori, appena inaugurati e che hanno riqualificato anche l’accesso e il camminamento che affianca la bicipolitana che da via Parigi scende verso campo di Marte; lo spostamento e la valorizzazione del monumento ai tre partigiani fucilati in Baia (la commemorazione sarà il 12 maggio); la sistemazione della sede della scuola di vela della Lega".