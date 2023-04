Inaugurato il centro prelievi Sarà attivo sempre il mercoledì

Un nuovo servizio sanitario a Mercatello sul Metauro. Lo scorso venerdì è stato inaugurato dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, il centro prelievi da parte d in via Papa Giovanni XXIII. Un servizio importante ed essenziale che sarà riaperto, come ha sottolineato la sindaca Fernanda Sacchi, e che va ad integrarsi con il punto prelievi di Sant’Angelo in Vado, già operativo da diversi anni. L’obiettivo è quello di ridurre i disagi di spostamento della popolazione residente nelle aree più interne del Montefeltro per accedere alle prestazioni sanitarie. Questo punto sarà attivato dopo le festività pasquali e presterà i suoi servizi ogni mercoledì. Presenti alla inaugurazione, i consiglieri regionali Giacomo Rossi, Giorgio Cancellieri e Nicola Baiocchi presidente della IV Commissione permanente sanità, ed il direttore del Distretto di Urbino Romeo Magnoni.

Il direttore Magnoni ha portato i saluti del direttore di Ast Pesaro Urbino Gilberto Gentili, rimarcando come le attività amministrative che si sono succedute nelle varie fasi del progetto si siano rese necessarie al fine di consentire la fruizione dei locali destinati e l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza. Ringraziando poi Silvia Arseni, ingegnere e dirigente dell’ufficio tecnico dell’Ast, che ha curato l’allestimento della sede e Daniela Vandini, del laboratorio analisi di Urbino, che ha seguito le attività per l’accreditamento istituzionale della struttura.

Venerdì è stato anche anunciato, da parte del consigliere Giorgio Cancellieri, che è in corso l’attivazione, prevista per i primi giorni di maggio, della nuova risonanza magnetica all’ospedale di Urbino.

fra. pier.