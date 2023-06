Inaugurato il museo Morbidelli Fuori tutti gli invitati speciali Paccapelo: "Ci sono rimasto male"

Onora il padre. Questo è ciò che ha fatto nei giorni scorsi la famiglia Morbidelli in ricordo di Giancarlo. Ha inaugurato un museo andando a recuperare una parte del vecchio capannone che ospitava tutta la collezione in via Fermo. Per questo taglio del nastro, fatta eccezione per qualche amico intimo, un pugno di grandi piloti che hanno corso i gran premi e vinto titoli mondiali: da Mario Lega a Pierpaolo Bianchi, quindi i fratelli Lazzarini. Non è stato invitato nessun rappresentante né del moto club Benelli "benché il padre sia stato uno dei fondatori" e neanche quelli di "Terra di piloti e motori". Nessuno, nemmeno dell’amministrazione comunale. Ad aprire le porte del museo il figlio di Giancarlo, Gianni Morbidelli.

E’ un museo di nicchia si potrebbe dire perché all’interno c’è tutto il mondo Morbidelli: nel nome del padre ma anche del figlio, perché c’è la Minardi con la quale ha corso i gran premi Gianni Morbidelli prima di diventare collaudatore e poi pilota della Ferrari, quindi il suo kart d’allenamento, e cioè i primi passi prima di finire alle quattro ruote da corsa. Poi tutta la gamma delle moto da competizione bianco-celesti frutto del lavoro di Giancarlo Morbidelli e dei suoi collaboratori. Anche la 250cc che Giacomo Agostini ha provato sul circuito di Misano e la 500cc con la quale ha corso Graziano Rossi, il padre di Valentino.

Fatta eccezione per la Ducati 4 cilindri da corsa che era finita all’asta in Gran Bretagna, ma nessun collezionista l’ha voluta forse perché il prezzo di valutazione era proibitivo, tra i pezzi che la famiglia ha tenuto anche la 8 cilindri, una specie di prototipo perché era una delle primissine applicazione al mondo dell’elettronica per la carburazione. "Cambia la miscelazione – diceva Giancarlo Morbidelli quando la presentò – a seconda dell’altitudine dunque il dosaggio dell’aria". Quindi anche la 12 cilindri.

Un museo, quello inaugurato, che è non è più uno schieramento di moto di tutti i tipi e di tutte le marche: è un interno di famiglia. Ma solo per la famiglia è per pochi intimi? Al taglio del nastro Gianni Morbidelli non ha dato una data per un’eventuale apertura al pubblico. E Paolo Marchinelli presidente del moto club Benelli dice: "Ha fatto bene ad onore il padre; per quello che riguarda noi ci dispiace che non ci abbia fatto sapere nulla anche perché Giancarlo è stato tra i tre primi soci fondatori del motoclub. Un peccato perché avremmo potuto inserire anche il museo Morbidelli all’interno delle nostre visite. E’ andata così".

Tono amaro anche quello di Alberto Paccapelo presidente di ‘Terra di piloti e motori’: "Saputo per caso. C’era qualcosa nell’aria, ma non si sapeva bene cosa. Come ci sono rimasto? Male".

m.g.