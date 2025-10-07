Inaugurato il nuovo ponte sulla provinciale Flaminia

Finiti i lavori di rifacimento del manto stradale, ieri mattina la Provincia ha inaugurato il "nuovo" ponte sulla strada provinciale 3 Flaminia, in località Ponte degli Alberi. Il cantiere, aperto il 25 agosto, si è chiuso in anticipo rispetto alla data prevista del 15 ottobre. "Un’opera davvero significativa – ha rimarcato con soddisfazione il presidente della Provincia Giuseppe Paolini – perché con un investimento di 270mila euro siamo riusciti a mettere in sicurezza una struttura che mostrava diversi problemi. L’unica nota stonata sono stati i commenti offensivi e ingiustificati apparsi sui social in questi 40 giorni di chiusura circa la durata dell’intervento e l’impresa esecutrice, che invece ha lavorato con grande professionalità e ha terminato in anticipo un’opera che aveva anche aspetti di complessità".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Montefelcino Maurizio Marotesi, quello di Fossombrone Massimo Berloni e il suo vice Michele Chiarabilli. "Un’opera indispensabile per la comunità e per le attività del territorio – hanno sottolineato gli amministratori – portata a termine prima del previsto e con un risultato di alto livello".

I lavori hanno riguardato l’intera lunghezza del ponte (60 metri) e sono stati eseguiti dalla Canghiari Costruzioni di Monte Grimano Terme. La carreggiata è stata allargata di circa un metro rispetto alle dimensioni originarie per aumentare la sicurezza. Rifatte anche le barriere laterali, l’impalcato e i cordoli in cemento armato, nonché una completa impermeabilizzazione. Con la riapertura, il traffico torna ora alla normalità dopo le deviazioni temporanee sulla superstrada 73 bis.

a. b.