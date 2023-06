Inaugurato il ponte della rinascita Il parco Scarpellini torna a sorridere

Ci sono voluti 30mila euro e un nuovo ponte in legno per riportare a piena percorribilità il parco Scarpellini, che da ieri fino a domenica 4 giugno ospiterà nella sua cornice verde la Fiera regionale del Riuso, organizzata dalla Onlus Gulliver.

Un’opera richiesta da tempo dagli stessi residenti del quartiere di Muraglia e Montegranaro, e non solo, che da svariati mesi erano impossibilitati ad accedere al parco da via Ariosto, per via della pericolosità del vecchio ponte diventato ormai fatiscente.

"Un intervento importante che più volte ci è stato sollecitato per recuperare questa entrata al parco (quella di via Ariosto, ndr) " spiegano il sindaco Ricci e l’assessore Pozzi, durante l’inaugurazione.

La realizzazione è stata finanziata anche grazie a parte dei contributi del Bilancio partecipativo 2022, "che insieme all’assessore Andrea Nobili, abbiamo destinato al quartiere 7 e che ci ha permesso di sostituire il ponticello ammalorato che c’era in precedenza – continua l’assessore Pozzi -. Il ponte precedente per diversi mesi era percorribile in modo limitato: per esempio permetteva il passaggio di una sola persona alla volta, per poi scegliere la chiusura definitiva per circa un mese viste le condizioni in cui versava. Adesso, invece, tutta la zona torna percorribile a chiunque voglia usufruire del verde di questo ampio parco".

Un sospiro di sollievo per la presidente del quartiere 7 Sabina Alessandrelli, che da mesi riceveva sollecitazioni da parte dei residenti: "In molti mi hanno più volte sottolineato la necessità della riapertura del parco dal lato di via Ariosto. Oggi ripartiamo con uno sguardo verso il futuro".

In previsione per i prossimi mesi anche alcuni lavori dedicati all’accessibilità "stiamo già lavorando – conclude Pozzi – ad un’accessibilità migliore del parco" in quanto attualmente, anche davanti allo stesso ponte, ci sono una serie di ostacoli che impediscono il passaggio a persone che si spostano in carrozzina. "Puntiamo a rendere accessibile e inclusiva la zona e l’entrata al nuovo ponte".

Giorgia Monticelli