Inaugurato il supermercato "Sì con te": festa in via Bonini

All’arrivo del sindaco Matteo Ricci, invitato per il taglio del nastro nel nuovo supermercato ‘Sì con te’ inaugurato ieri mattina in via Bonini, c’era già il pieno di clienti pronti a ispezionare i 1550 metri quadri di struttura che ospita il primo store della catena presente in provincia. "Una partnership che oggi si consolida con Capitale della Cultura 2024 – spiega Enzo Santoni, direttore generale ‘Si con te’ – che supporteremo nel corso di tutto l’anno. Oltre al già presentato ingresso nel consorzio ‘Pesaro Basket’ che sostiene la Vuelle". Un’apertura che ha alimentato qualche polemica a causa del restringimento della strada: "Le polemiche ci sono sempre, ma dalla nostra parte – continua Santoni – possiamo dire che diamo lavoro a tante persone e abbiamo riqualificato una struttura abbandonata da anni, senza spreco di territorio".

g.m.