Inaugurato l’eliporto a Carpegna. Ora la sanità è più sicura per tutti

Si è inaugurata sabato a Carpegna la Superficie di atterraggio dell’Eliambulanza attrezzata per il volo notturno. "È stata – ammette Luca Pasquini assessore alla Cultura e alle Politiche sociali e sanitarie e Medico di Medicina Generale di Carpegna – una grande emozione e soddisfazione inaugurare dopo tanti sforzi questa infrastruttura molto importante ed attesa vista la lontananza delle strutture ospedaliere attrezzate e competenti nelle gravi urgenze sanitarie. Si trova nei pressi del paese e serve Carpegna e l’Alto Montefeltro. Fondamentale per un territorio come il nostro con una viabilità non ottimale e con una forte vocazione turistica. In 15 minuti arriva l’eliambulanza con medico rianimatore da Fabriano per poi arrivare in 10 minuti in emodinamica a Pesaro in caso di sospetto infarto e a Fano in caso di ictus e in 15 minuti al Trauma center di Ancona, di giorno e di notte. È stata realizzata con fondi della Regione Marche che ringraziamo. È stato un lavoro di squadra. Grazie all’ufficio tecnico del Comune di Carpegna, ai progettisti e alle ditte che vi hanno lavorato. A Gianni Scamuffa funzionario tecnico della Protezione Civile Regionale. È un tassello importante. Ma è importante e urgente la realizzazione del Punto di Primo Intervento presso l’ospedale di Sassocorvaro".

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri, e il vice sindaco Alberto Biral, i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri, Giacomo Rossi e Nicola Baiocchi anche presidente della Commissione regionale sanità. Guido Saluccci consigliere comunale di Carpegna con delega ai Lavori Pubblici, il presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Giuseppe Paolini, il presidente del Ente Parco Sasso Simone e Simoncello Lino Gobbi e dell’Unione Montana Montefeltro Andrea Spagna, il sindaco di Piandimeleto Veronica Magnani, il dottor Michele Cartaginese in rappresentanza del Distretto Sanitario di Urbino e dell’Ast di Pesaro-Urbino, il medico-anestesista Germano Rocchi pioniere e responsabile dell’Elisoccorso della Regione Marche, rappresentanti delle Forze dell’ordine, il responsabile della Protezione civile di Carpegna Cristian Giulianelli e poi consiglieri comunali di Carpegna e del territorio. Inno d’Italia e benedizione finale del parroco di Carpegna Padre Francois.

am. pi.