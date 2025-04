Inaugurato lo scuolabus della primaria a metodo Montessori

Nuovo scuolabus per i circa 60 alunni che frequentano la primaria a metodo Montessori di Fratte Rosa, la prima di questa tipologia sorta in provincia, nel 2015. La consegna del mezzo si è svolta ieri con la partecipazione, accanto al sindaco Marzio Massi, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro Marco Cangiotti e dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. La Fondazione e la Regione, infatti, hanno contribuito in maniera determinante all’acquisto del mezzo. La prima con una quota di 40mila euro; e la seconda di 35mila; alle quali si sono aggiunti 19.916 euro a carico del Comune, per un importo totale di 94.916 euro. "Ringraziamo la Regione e la Fondazione per i loro fondamentali contributi – ha sottolineato il primo cittadino Marzo Massi -. Risorse che ci consentono di portare avanti un servizio importante per i bambini del nostro territorio e per quelli dei comuni limitrofi che frequentano il nostro plesso a metodo Montessori". "Insieme possiamo fare grandi cose, perché con quelli che possono apparire piccoli interventi si risolvono grossi problemi – ha rimarcato Francesco Baldelli -. In questo caso, insieme al Comune e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Regione ha permesso l’acquisto di un nuovo scuolabus per il trasporto in sicurezza per i bimbi che frequentano la primaria di Fratte Rosa, la prima col metodo Montessori nella provincia. È anche così che si combatte la desertificazione dei territori interni".

s.fr.