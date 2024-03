Inaugurato lo spazio d’ascolto per le donne

L’emozione delle donne, per le donne. E’ stata inaugurata ieri mattina dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Gianluigi Cirtoli, e la presidente dell’Unione Italiana Soroptimist International Adriana Macchi la 252ª "Stanza tutta per sé", un luogo protetto all’interno del Comando Carabinieri Fano dove ora si potranno accogliere le donne e i bambini vittime di violenza, per sostenerli e confortarli nel delicato momento della denuncia degli abusi subiti. E’ la seconda che sorge nella nostra provincia, dopo quella già allestita nella stazione di Urbino sempre grazie alla generosità delle socie soroptimiste. "E’ una stanza importante e necessaria - ha sottolineato il colonnello Cirtoli -, uno spazio operativo utile per l’audizione delle persone più deboli tra le quali inserisco anche gli anziani sempre più spesso vittime di figli con disagio psichico e sociale, che vivono ancora con loro. Per questo mi prendo l’impegno di farne una anche a Pesaro, sebbene sia difficile perché quella caserma non ha tanti spazi adatti". Accanto a lui la Macchi e la presidente del Soroptimist Club Fano Maria Cleofe Contardi, che ha presentato a una platea di tante donne i frutti di un progetto avviato prima della pandemia e portato avanti non solo da lei ma anche dalle due past president: Francesca Delvecchio e Maria Grazia Seri. Sedute in prima fila c’erano tante donne: il prefetto Emanuela Saveria Greco, il procuratore di Pesaro Cristina Tedeschini, il procuratore di Urbino Simonetta Catani, la comandante della Polizia Locale di Fano Anna Rita Montagna accompagnata dall’assessora Sara Cucchiarini, delegata alle Pari Opportunità, e don Giorgio Giovanelli che ha benedetto quella stanza privata che ha il sapore di casa, con le tinte pastello delle sue pareti, i quadri e uno spazio giochi per i bambini.

Tiziana Petrelli