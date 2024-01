Inaugurazione del nuovo defibrillatore

Sabato 20 gennaio, alle 16, il Comitato locale della Croce rossa inaugurerà il nuovo defibrillatore installato nella propria sede, in via Sp9 Feltresca, 9. Seguirà una dimostrazione aperta a tutti i partecipanti, che potranno scoprire come si utilizzi il Dae e provarlo di persona. L’operazione s’inserisce nel progetto "Urbino città cardioprotetta", patrocinato dal Comune, che il comitato conduce insieme a soggetti di varia natura e associazioni, per installare defibrillatori in tutto il territorio.