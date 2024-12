Inaugurazione dell'aula magna del Polo didattico Paolo Volponi a Urbino

Un atto politico più che un’inaugurazione. Ieri mattina è stata presentata l’aula magna del Polo didattico Paolo Volponi dell’Università di Urbino, all’ex Magistero di via Saffi 15. L’intervento effettuato durante l’estate ha visto riprendere i disegni originali di Giancarlo De Carlo per capire come rendere attuale e soprattutto a norma un luogo centrale per la vita universitaria e cittadina.

Il pavimento in stuoie di cocco, non ignifugo, è stato sostituito con una resina composta da elementi naturali tra cui la madreperla e già usato dall’architetto che ridisegnò Urbino dal 1951. Gli arredi ripuliti e le iconiche sedute aggiornate, mentendo la struttura originaria.

La cerimonia ieri mattina, ricorrenza del compleanno di De Carlo e per dare al via ad una serie di eventi per il ventennale della morte durante il 2025. "Questa inaugurazione è un atto politico. Carlo Bo aveva richiesto un luogo da poter usare anche nelle manifestazioni pubbliche della città, un luogo che rappresentasse il ruolo dell’Università. Il Magistero doveva essere l’edificio maestro. De Carlo concepì questo auditorium con un sistema acustico simile a quello del teatro greco di Epidauro e in grado di catturare la luce naturale, tutta, integrandosi con la natura" – ha detto il rettore Giorgio Calcagnini –. Bo e De Carlo hanno segnato una strada che fa dialogare passato e futuro".

"Ciò che lega lo zio a De Carlo nel modo più profondo – ha aggiunto Marcella Bo, avvocato e rappresentante della famiglia nel consiglio di amministrazione della Fondazione Bo – è la religione di Urbino: un amore assoluto e incondizionato per questa terra, questa città e i suoi abitanti. Qui De Carlo ha realizzato le sue opere più belle e, come diceva lo zio del Magistero, il suo capolavoro".

"Il senso profondo della bellezza di questo edificio – ha sottolineato Monica Mazzolani dopo aver letto il messaggio di apprezzamento inviato dal Getty Conservation Institute – è il tentativo di rappresentare la complessità della società".

"Il Magistero – ha aggiunto Antonio Troisi – è un’architettura radicale, forte, innovativa e al contempo così delicata nel contesto urbano, radicata nella cultura di Urbino". "De Carlo vedeva il mondo attraverso l’architettura, questo era il suo modo di intendere e interpretare la vita. L’architettura era per lui la lingua che serve alla comunicazione tra gli individui e il suo approccio era olistico. De Carlo – ha precisato Angela De Carlo, collaboratrice dello studio Giancarlo De Carlo e Associati – non praticava uno stile, ogni suo progetto era inevitabilmente diverso dagli altri".

Una mostra fotografica dedicata a Bo e De Carlo, curata da Tiziana Mattioli e da Calcagnini, è allestita nel cortile di Palazzo Bonaventura.