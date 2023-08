Inaugurazione Galleria Rossini a Pesaro: scopri la nuova esposizione

Oggi alle 18 inaugura la “Galleria Rossini“, spazio espositivo in via Rossini 38, proprio di fianco alla casa natale del compositore. Pensata nell’ottica di una valorizzazione dei luoghi attorno a Casa Rossini, prosegue la tradizione della Piccola Galleria Comunale.

Al taglio del nastro, saranno presenti il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini che sottolineano come nel percorso della Capitale Italiana della Cultura 2024 Pesaro si dota di un nuovo spazio che consente di onorare un impegno preso in seguito alla permuta della Piccola Galleria Comunale: questo sarà un intervento migliorativo perché si è ottenuto un ambiente più luminoso e piacevole. Oltre alla superficie principale su via Rossini, c’è anche un secondo ambiente su via Gavardini – la sala Osmilde Gabucci donata dalla famiglia Perlini – che sarà utilizzato per piccole esibizioni musicali, presentazioni ed esposizioni a tema squisitamente musicale pensati proprio per arricchire la proposta di Casa Rossini. In occasione dell’inaugurazione, alle 18.45 è prevista l’esibizione di Polina Anikina, mezzosoprano vincitrice del Rossini International Award 2023; sarà accompagnata al pianoforte da Mari Batilashvili.

l. d.