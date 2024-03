Inaugurazione senza sindaco. Caso diplomatico alla sagra

‘Incidente diplomatico’, domenica alla ‘Sagra Polentara’ n. 215 di San Costanzo, che passerà agli annali, oltre che per essere stata la prima edizione a fregiarsi del riconoscimento di ‘Sagra di qualità’, anche per l’assenza del sindaco Filippo Sorcinelli al taglio del nastro. Al quale hanno partecipato, accanto al presidente della Pro Loco (l’associazione organizzatrice) Antonio Calabrese, l’onorevole Mirco Carloni e l’assessore regionale Stefano Aguzzi. Una mancanza, quella del primo cittadino, dipesa dal fatto che nessuno lo ha invitato. Aspetto che lo stesso Sorcinelli ha voluto rimarcare con un messaggio su Facebook postato alle 23 di domenica.

"Noto dalle foto pubblicate poco fa sui social – ha scritto - che oggi all’interno di questa bellissima edizione della nostra amata ‘Sagra Polentara’ il sottoscritto, sindaco in carica, non è stato invitato a partecipare al taglio del nastro, nonostante la presenza di un onorevole e di un assessore regionale. Sono sincero, mi dispiace moltissimo. Non mi si venga a dire che si tratta di una dimenticanza, perché fin dalle 11,30 di questa mattina il sottoscritto era presente in piazza e all’interno dello steccato. Sono sicuro che molti amici ‘polentari’ non ne sono a conoscenza; amici che mi hanno visto crescere dietro a quello steccato con la divisa di giovane ed entusiasta ‘polentaro’, diventato segretario e poi vicepresidente della prestigiosa Pro Loco di San Costanzo". Molto dura la conclusione: "Che vi piaccia o no il sindaco è l’istituzione pubblica più prossima ai cittadini ed è veramente svilente quanto accaduto, non solo nei miei confronti, ma soprattutto dell’ente che rappresento".

E se in condizioni ‘normali’ ci sarebbe già stata tanta carne al fuoco per suscitare polemiche, nella fattispecie l’episodio è acuito dal fatto che da tempo si parla di Antonio Calabrese come possibile candidato sindaco, in contrapposizione a Sorcinelli che però proprio ieri ha dichiarato che non si ricandiderà. Sulla vicenda, Calabrese puntualizza: "Chiedo scusa al sindaco. Il taglio del nastro è stato veloce e non era in programma; lo abbiamo fatto sollecitati dai presenti. In quei minuti, preso com’ero da mille incombenze, mi sono dimenticato del sindaco. Sono molto dispiaciuto dall’errore commesso, ma vi assicuro che non c’è stato nulla di costruito". Poi, alla domanda se intende veramente candidarsi a primo cittadino, precisa: "Su questo non ho nulla da dire. Io sono il presidente della Pro Loco e sono orgoglioso di quello che abbiamo realizzato con il nostro staff negli ultimi 2 anni e anche in questa edizione della sagra, anche se l’errore che ho commesso mi rattrista molto".

Sandro Franceschetti