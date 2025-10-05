Incanto film festival. Oggi il gran finale con Barbara Ronchi

di Leonardo Damen

Si chiude oggi a Pesaro la seconda edizione di Incanto Film Festival, rassegna dedicata al cinema emergente e ai nuovi linguaggi audiovisivi, che in pochi giorni ha trasformato il Cinema Solaris e il Teatro Sperimentale in laboratori di idee, dialoghi e visioni. Lo scorso venerdì, in collaborazione con Emergency, è stato presentato Yuri di Ryan William Harris, con un confronto sugli effetti delle guerre sulla popolazione civile. "Abbiamo parlato della situazione a Gaza e di diritti umani", ha dichiarato Walter De Majo, tra gli ideatori del festival. "Il nostro appoggio va anche a quegli ospiti, registi e attori che hanno scelto di restare in piazza a manifestare".

Nel pomeriggio si è svolto l’incontro tra i giovani registi Carolina Pavone, Edgardo Pistone e il cantautore Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle che interpreta un piccolo ruolo nel film "Quasi a casa" della stessa Pavone: un dialogo sul nuovo cinema italiano e sul ruolo dell’arte in un presente disorientato. "L’artista è sempre engagé, se è artista vero", ha detto Bianconi. "Oggi vedo nei giovani autori un desiderio di rivendicare il diritto di esistenza dell’immagine cinematografica, quasi in opposizione alle immagini che ci arrivano ogni giorno dagli schermi". Per Bianconi, incalzato dalle domande insala, l’incontro è stato anche l’occasione per raccontare l’origine della canzone "Pesaro", che apre l’ultimo album dei Baustelle: un’ispirazione nata da una notizia dolorosa, ha raccontato, proprio mentre si trovava con la band in città per un concerto. Una sofferenza da cui poi è scaturita la volontà di andare avanti.

Ieri sera, accanto alle premiazioni delle categorie Bande à part e Regione Marche, si è svolto l’atteso incontro con l’attrice Valentina Bellè, vincitrice del Nastro d’Argento per la serie The Good Mothers.

Il festival si chiude oggi con una giornata fitta di proiezioni e incontri. Questa mattina, nella Sala Pasolini del Teatro Sperimentale, spazio alla presentazione dei progetti dei giovani autori con incontri individuali di fronte a produttori cinematografici. Nella sala principale, alle 11, la proiezione di Anime galleggianti di Maria Giménez Cavallo, regista italo-americana che presenta il suo film, inserito nella sezione under 35 e ispirato alle Metamorfosi di Ovidio.

Nel pomeriggio (ore 15.30) si prosegue con i cortometraggi in gara nella categoria principale alla presenza dei registi e, alle 18, con l’incontro con Barbara Ronchi, vincitrice di due Nastri d’Argento, tre Ciak d’Oro e un David di Donatello. Emanuela Bruschi e Ilaria Ferretti dialogano con l’attrice italiana, che racconterà i momenti chiave della sua carriera, il processo creativo e il legame con i personaggi che l’hanno resa celebre. Alle 19, la proiezione di Mamma di Matteo Martinez, corto fuori concorso con Tess Masazza come protagonista. Dalle 20.45 Anna Agricola presenta la serata conclusiva che si apre con le proiezioni di Al buio, titolo fuori concorso di Stefano Malchiodi, e dei rimanenti corti in gara nella categoria principale.

Gran finale con le premiazioni delle varie sezioni, alla presenza dei giurati Barbara Ronchi, Piero Messina e Giogiò Franchini: Miglior Corto Incanto 2025, Premio Percorso Donna, Premio Giuria Popolare, Premio Giuria Giovani, Premio Condor.