Incastrato col camion nella strettoia

Ha seguito il navigatore, ma, come spesso succede, non lo ha portato sulla giusta strada.

E così si è ritrovato con il camion incastrato in una strettoia in via del Ponte nuovo, nella zona dietro il concessionario Gabellini.

Il conducente è di origini romene e quindi, non conoscendo il territorio,

si è fidato del suo navigatore, restando bloccato per ore, da ieri mattina al tardo pomeriggio. Solo l’intervento dei vigili del fuoco è riuscito a liberare il mezzo, dopo una mezza giornata di lavoro, e a farlo ripartire.