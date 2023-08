Incendio a Apecchio: si evita il peggio nel bosco

Ieri verso le 11,30 i Vigili del Fuoco di Cagli hanno dovuto lavorare per più di due ore per spegnere un incendio in vocabolo Casa Nuova, a 6 chilometri dal paese. L’incendio che ha interessato una boscaglia prevalentemente di sterpaglie, rischiava di propagandarsi verso un bosco ceduo. Il lavoro dei pompieri è stato determinante. Per primi sono stati i residenti a intervenire per bloccare le fiamme. Una signora del posto raccontava che i suoi due cani, che evidentemente avevano sentito il crepitio delle fiamme, era corsi abbaiando dal marito che ha provveduto a dare l’allarme. Il fuoco che ha interessato circa un ettaro di sterpaglia è presumibilmente partito dalla strada. Sul posto Carabinieri Forestali, Vigili di Urbino e un elicottero: effettuati 7 lanci di acqua.

am. pi.